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Лавров назвал условие для новой встречи в «нормандском формате»

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Лавров назвал условие для новой встречи в «нормандском формате»

Встреча в «нормандском формате» будет только тогда, когда Киев «выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ.

«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ», — сказал Лавров журналистам.

Как это будет сделано, пообещал российский министр, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой сейчас частью границы с РФ.

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Так называемый «нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы новой встречи.

Сергей Лавров, нормандский формат
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