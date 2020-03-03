Лавров набросился на Украину – будет жаловаться в Париж и Берлин

Заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречат минским соглашениям. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает ТАСС.

«Минские договоренности безальтернативны. Мы сегодня на переговорах это подтвердили. Они были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и тем самым стали частью международного права. Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое. В том числе заявления руководства Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы организовывать повседневную жизнь, — сказал он. — Это прямо противоречит конкретным положениям минских договоренностей».

«Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам „нормандского формата“ с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве. Но пока наши партнеры по „нормандскому формату“ бездействуют в этом смысле, — продолжил глава российского дипведомства. — Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже».

Россия не считает нужным проводить пустые саммиты в «нормандском формате», добавил Лавров.

По его словам, Париж и Берлин, «по сути дела, ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить» договоренности «нормандского» саммита, который состоялся в декабре во французской столице. «Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах „нормандской четверки“, независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет, — сказал министр. — Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали».

«Они должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договоренностей и о разведении сил и средств, и о разминировании, и о выполнении своей части политических реформ, прежде всего в том, что касается закрепления на постоянной основе специального статуса Донбасса», — добавил российский министр.

Он также считает, что Европейский союз пошел на ухудшение отношений с Россией и ввел против нее санкции после того, как поддержал незаконный антигосударственный переворот в Украине. «Мы выступаем за нормализацию отношений между РФ и Евросоюзом, — заявил российский министр. — Сожалеем, что ЕС пошел по пути введения санкций против РФ после того, как, по сути дела, смирился и поддержал состоявшийся в феврале 2014 года незаконный антигосударственный переворот в Украине».

Глава российского дипведомства добавил, что «сейчас многие западные исследователи публикуют факты, которые объясняют, как готовился, как реализовывался этот антигосударственный переворот в Киеве в феврале 2014 года». «Эти факты доступны, они абсолютно ясно показывают, как все происходило, — добавил он. — Надеюсь, что в ЕС почитают эти новые свидетельства».

«Думаю, что в любом случае европейские ценности, как их исповедует Евросоюз, не предполагают, конечно же, потакания ультрарадикалам и неонацистам и не предполагают молчаливого согласия с теми реформами, которые в Украине проводятся в грубейшее нарушение прав национальных меньшинств, прежде всего в языковой и в образовательной сферах», — заявил Лавров.