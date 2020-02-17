Украина не планирует эвакуацию своих граждан с круизного лайнера с множеством заболевших

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

«Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (Уханя, — Ред.). Возможно, в дальнейшем будем работать над эвакуацией остальных граждан »- сказал он.

Напомним, что медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Таким образом, как отмечают азиатские СМИ, общее число заболевших на борту судна — 285 человек.

По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту — на карантине.

Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

На борту судна находится 2 666 туристов (среди них 23 гражданина Украины) и 1 045 членов экипажа.