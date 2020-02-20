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ОПЗ начал восстанавливать статус лидера химической промышленности

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ОПЗ начал восстанавливать статус лидера химической промышленности

ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) 200 дней назад возобновил работу после 16 месяцев простоя, и благодаря сотрудничеству с ООО «АгроГазТрейдинг» (АГТ) постепенно восстанавливает статус лидера химической промышленности Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в «АгроГазТрейдинг» отмечают, что с момента запуска производства, в рамках договора, на ОПЗ было переработано 351,2 млн кубометров газа, что позволило изготовить 421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака.

«Качество продукции ОПЗ позволяет конкурировать на иностранных рынках — за 200 дней было экспортировано 34 тыс. тонн аммиака и 410 тыс. тонн карбамида. Продукция ОПЗ экспортируется в страны ЕС, Северной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.», — добавляют в компании.

Кроме того, сообщается, что в топ-5 крупнейших импортеров произведенного на ОПЗ карбамида вошли Индия (241,2 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (24,9 тыс. тонн), Италия (17 тыс. тонн), Кот-д’Ивуар (14,9 тыс. тонн). В то же время, импортерами аммиака является Турция (21,2 тыс. тонн), Греция (7,7 тыс. тонн), Испания (3,5 тыс. тонн), Марокко (1,5 тыс. тонн).

ОПЗ восстанавливает статус лидера химической промышленности, — &quot;АгроГазТрейдинг&quot;

В свою очередь, были увеличены деловая активность в Одесской области и налоговые поступления в государственный и местные бюджеты. Восстановлены рабочие места в смежных отраслях и остановлен отток высококвалифицированных кадров с предприятия.

«Одесский припортовый завод, который является системообразующим для области, выполняет важную социальную функцию. Сотрудничество с АГТ позволила заводу возобновить работу и обеспечила заработной платой тысячи семей сотрудников предприятия. Имеем надежду, что сотрудничество с АГТ будет продолжено, что обеспечит возможности долгосрочного финансового планирования и гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед работниками ОПЗ», — заявил партнер АГТ Владимир Колот.

По его словам, восстановление доверия к ОПЗ повышает его инвестиционную привлекательность и упрощает процесс привлечения средств для обновления материально-технической базы предприятия. Активный экспорт продукции повышает международный статус ОПЗ и Украины на мировых рынках.

На сайте также отмечается, что подписание соглашения с АГТ начало и процесс решения проблемы задолженности ОПЗ. Так, согласно контракту с АГТ, к стоимости переработки добавлено $1 и $1,5 за тонну продукции аммиака и карбамида согласно. Таким образом, за первые 200 дней работы с АГТ, ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн для погашения задолженности перед «Нафтогаз Украины».

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«Уже 200 дней компания „АгроГазТрейдінг“ подтверждает свой статус надежного партнера и ответственного поставщика. Наша совместная работа позволила ОПЗ начать постепенно восстанавливать статус лидера химической промышленности Украины, продукция которого имеет спрос на глобальных рынках, а также существенно повысить инвестиционную привлекательность предприятия и его стоимость накануне запланированной приватизации», — сообщил управляющий партнер, генеральный директор АГТ Александр Горбуненко.

ОПЗ, АгроГазТрейдинг
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