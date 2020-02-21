Войти
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию
официально
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию
Путин надеется договориться с Зеленским
дружба народов
Путин надеется договориться с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Самый страшный вирус – вирус ненависти: президент обратился к украинцам

211
Самый страшный вирус – вирус ненависти: президент обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из китайского Уханя граждан страны должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

«Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность», — сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский указал, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало подробно разбираться во вчерашней ситуации.

«Все фото и теле-камеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру „вирусологи“ в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — отметил он.

Зеленский обратился ко всем «режиссерам-постановщикам этого погорелого театра», которые могут готовить «новые спектакли», чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

«Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашей достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность», — заявил он.

Президент указал, напоминая слова из государственного гимна Украины, что казацкий род — это «мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих».

«В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. А потому, поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам», — подчеркнул он.

Зеленский считает, что история с короновирусом и возвращением украинских граждан — это очередной экзамен для общества и нации, чтобы получить ответы на жизненно важные вопросы: «Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно».

Читайте также: «Укрзализныця» огласила требования к кандидату на должность главы правления

Президент заявил, что власть меняет отношение государства к гражданину, а он давал присягу и поклялся всеми делами заботиться о благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, действовать в интересах всех соотечественников. «Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. Неважно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса», — пояснил он.

Зеленский отметил, что когда-то навязывали идеологию, основанную на принципе «незаменимых нет». «Это всё в далеком прошлом. Для нас каждый украинец — незаменим», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский, коронавирус, Новые Санжары
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Григол Катамадзе
Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель обложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business – 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония – 18, Латвия – 19, а Украина, к моему большому сожалению, – 64 место.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016