Зеленский пригрозил карами спекулянтам и поблагодарил волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что те люди, которые в ситуации пандемии коронавируса зарабатывают на человеческой беде, получат как моральную оценку общества, так и юридическую оценку со стороны правоохранительных органов.

«Знаете, в целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то — готов зарабатывать на человеческой беде, повышает цены, придерживает маски на складах, продает респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов», — сказал он в обращении к украинцам в понедельник.

При этом Зеленский поблагодарил тех, кто сейчас работает самоотверженно и без отдыха. «Я искренне благодарю каждого украинского медика. Сегодня вы — наши супергерои. Спасибо за невероятную выдержку и верность клятве Гиппократа. Я благодарю украинских пограничников. Эти ребята одними из первых присоединились к нераспространению коронавируса в Украине. Они находятся на практически новой „передовой“, и ведут борьбу с невидимым врагом — коронавирусной инфекцией», — отметил он.

Президент также поблагодарил украинских военных на Востоке Украины. «Сегодня все информационное пространство заполнено темой коронавируса, но защита Украины остается нашим приоритетом. Спасибо украинским бойцам, которые продолжают защищать Родину. Мы делаем все, чтобы Украина была здоровой. Вы делаете все, чтобы Украина была», — подчеркнул он.

Глава государства отметил украинских послов и дипломатов, которые работают днем и ночью, чтобы вернуть украинцев домой; экипажи самолетов, поездов и автобусов, которые доставляют в Украину граждан и ценные грузы; работников Министерства инфраструктуры, которые помогают им в этом, а также обеспечивают доставку работников критически важны предприятий.

«Нашим полицейским и нацгвардейцам, которые обеспечивают порядок на улицах. Тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей — Ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им необходима элементарная безопасность», — сказал он.

Зеленский поблагодарил социально-ответственный бизнес и волонтеров, службы такси, которые согласились бесплатно отвозить врачей на работу.