Богатейшие люди мира потеряли за день $140 млрд

Пятьсот самых богатых людей мира потеряли в общей сложности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за колебаний рынка на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, это самое сильное снижение уровня благосостояния, с тех пор как агентство начало составлять рейтинг в октябре 2016 года.
Больше всего пострадали основатель Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (третье место). Каждый из них потерял более $4,8 млрд. За ними следуют основатель компании Inditex Амансио Ортега (шестое место), чье состояние сократилось на $4 млрд, и основатель Facebook Марк Цукерберг (пятое место), потерявший $3,4 млрд.
Фондовый индекс S&P 500 24 февраля упал на 3,35%, а промышленный индекс Dow Jones — на 3,56%.
Вспышка коронавируса в Италии ранее привела к снижению фондовых индексов на европейских биржах. Итальянский FTSE MIB упал на 4,4%, после того как власти ввели чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса в стране, отменили массовые мероприятия, в том числе в последние дни Венецианского карнавала, и футбольные матчи. Особенно вспышка заболевания отразилась на акциях производителей люксовых товаров и компаний из премиального сектора. Накануне акции бренда Salvatore Ferragamo SpA упали на 9,5%, а ФК «Ювентус» — на 11%. Одновременно индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 2,7%, а немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли по 3,3%.
По данным на 24 февраля, в Италии коронавирусом заразились 229 человек. Общее число случаев заражения по всему миру приблизилось к 80 тыс., в Китае заразились 77,2 тыс. человек, 2663 человека умерли.
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