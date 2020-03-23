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Американские индексы падают, несмотря на заявление ФРС о поддержке экономики

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Американские индексы падают, несмотря на заявление ФРС о поддержке экономики

Ключевые американские биржевые индексы на открытии торгов в понедельник снизились, несмотря на решение Федеральной резервной системы США скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской биржи, сразу после начала торгов индекс Dow Jones упал на 2,86%, до 18625 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, после открытия рос на 0,24%, до 2295,25 пункта, но через несколько минут снизился до 2277 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 1,59%, понизившись до 6762,02 пункта.

«Мы все еще не достигли поворотного пункта, на рынках по-прежнему кризисная обстановка», — приводит газета «Уолл-стрит джорнэл» мнение аналитика банка MUFG Ли Хардмэна. Тем не менее, считает он, появляются признаки того, что острота ситуации становится меньше.

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По словам главного экономиста компании Pantheon Macroeconomics Йэна Шепердсона, чтобы ситуация на рынках вернулась к норме, необходимо обеспечение доступа к кредитам, принятие в США пакета мер по финансовой стабилизации, а также замедление распространение коронавируса.

фондовые индексы, коронавирус
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