Партия Путина поменять название и лидера

К выборам в Госдуму в 2021 году путинская партия «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источники в партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству РФ.
В статье говорится, что в ближайшее время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией. По данным издания, цель перемен — избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией». По данным ВЦИОМа за 16 февраля, рейтинг партии составляет 32,7%, тогда как в июне 2018 года, до объявления о повышении пенсионного возраста, он был 48%.
Как рассказал источник Meduza в партии, из ее названия уберут слово «единая», а слово «Россия» останется.
По информации издания, в новой структуре не будет единого лидера; вместо этого в объединении появятся три сопредседателя, а бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост председателя «Единой России», перестанет возглавлять партию.
«Единая Россия» была образована в декабре 2001 года в результате слияния движения «Единство» (его возглавлял Сергей Шойгу, ныне министр обороны), избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» (председателем был Юрий Лужков, на тот момент мэр Москвы) и «Наш дом — Россия» (лидер — Виктор Черномырдин). Начиная с 2003 года единороссы обладали большинством в Госдуме. Медведев стал председателем «Единой России» 26 мая 2012 года, в 2017 году его переизбрали на эту должность. В январе 2020 года, после того, как Медведев объявил об уходе его правительства в отставку, отмечалось, что тот сохранит пост председателя «ЕР».
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