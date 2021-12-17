Войти
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине
позиция
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

донбасс
RSS

Жители непризнанной ЛНР подали 13 тыс. заявлений о вступлении в «Единую Россию»

352
Жители непризнанной ЛНР подали 13 тыс. заявлений о вступлении в «Единую Россию»

Жители так называемой Луганской народной республики (ЛНР), имеющие российское гражданство, подали 13 тыс. заявлений о вступлении в ряды партии российской партии «Единая Россия». Об этом сообщило в пятницу подконтрольное сепаратистам агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты (консультативно-совещательного органа ЛНР), ректора Луганского государственного университета Виктора Рябичева.

Он напомнил, что в Луганской государственном университете работает центр подачи заявлений на вступление в ряды «Единой России». «Люди приходят к нам и пишут заявления. На сегодняшний день подано... 13 тысяч.», — цитирует агентство ЛИЦ выступление Рябичева на заседании Общественной палаты ЛНР.

«Глава» ЛНР Леонид Пасечник в конце ноября сообщил, что число сторонников «Единой России» в ЛНР превысило 10 тысяч. Председатель партии Дмитрий Медведев 4 декабря вручил партийные билеты главам непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Читайте также: Стефанчук заявил, что досрочного прекращения полномочий Рады не будет

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «республик» Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса уже проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.

ЛНР, Единая Россия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016