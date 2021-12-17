Жители непризнанной ЛНР подали 13 тыс. заявлений о вступлении в «Единую Россию»

Жители так называемой Луганской народной республики (ЛНР), имеющие российское гражданство, подали 13 тыс. заявлений о вступлении в ряды партии российской партии «Единая Россия». Об этом сообщило в пятницу подконтрольное сепаратистам агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты (консультативно-совещательного органа ЛНР), ректора Луганского государственного университета Виктора Рябичева.
Он напомнил, что в Луганской государственном университете работает центр подачи заявлений на вступление в ряды «Единой России». «Люди приходят к нам и пишут заявления. На сегодняшний день подано... 13 тысяч.», — цитирует агентство ЛИЦ выступление Рябичева на заседании Общественной палаты ЛНР.
«Глава» ЛНР Леонид Пасечник в конце ноября сообщил, что число сторонников «Единой России» в ЛНР превысило 10 тысяч. Председатель партии Дмитрий Медведев 4 декабря вручил партийные билеты главам непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «республик» Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса уже проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.
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