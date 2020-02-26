Кучма считает невозможным урегулирование на Донбассе без контроля Украиной границы с РФ

Полпред Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма подтвердил позицию Киева о невозможности решения политических вопросов в Донбассе без достижения безопасности и контроля над границей с Россией.
«Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей безопасности минских договоренностей существенного прогресса в ситуации в Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей», — цитирует Кучму по итогам заседания контактной группы в среду его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.
По словам полпреда Киева, «системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования».
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Похоже, других "политических" вариантов не может быть, кроме выгодных Ахметову и К. Если всем Конституцию всучил, не спросясь, то что там говорить о каком-то Донбпссе...