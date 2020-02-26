В Минске не удалось согласовать новое разведение сил на Донбассе

В Минске 26 февраля в очередной раз собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Главное, что ей нужно было сделать для продвижения переговоров — определить три новых участка для отвода военных. Однако сделать этого не удалось. Об этом журналистам сообщили представитель России на переговорах Борис Грызлов и представитель ОБСЕ Хайди Грау. Вопрос требует доработки, сказала спецпредставитель ОБСЕ, которую цитируют российские СМИ.

В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты. Так, например, Киев и Донецк согласны на разведение в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, но не могут договориться о точном месте и протяженности отвода сил. Помимо Гнутово Украина предлагает развести силы в районе моста у Станицы Луганская и поселка Новоселовка-2.

Также группа в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса», — сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания.

Украинская сторона заявила, что установила все необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью, и призвала противоположную сторону принять аналогичные меры.

Отсутствие продвижения как в вопросах безопасности, так и в политических вопросах ставит под сомнение проведение очередного саммита лидеров «нормандской четверки», намеченного на весну.

В декабре прошлого года во время встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились собраться еще раз через четыре месяца в Берлине, то есть в апреле. Четко требования перед проведением новой встречи не проговаривались, однако Москва настаивает на том, что второй раунд переговоров на самом высоком уровне состоится только, если будут выполнены условия парижского коммюнике, а именно: в закон об особом статусе Донбасса должен быть включен текст формулы Штайнмайера, должны быть разведены силы в трех населенных пунктах и состояться обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Пока выполнить удалось только последний пункт.