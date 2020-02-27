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Экономист Нуриэль Рубини предрекает масштабный кризис из-за коронавируса

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Экономист Нуриэль Рубини предрекает масштабный кризис из-за коронавируса

Инвесторы «обманывают сами себя» в оценках того, насколько острой проблемой для экономики станет коронавирус.

Об этом написал экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, в колонке для Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой». Вопреки мнению успокоивших себя инвесторов, «худшее впереди», подчеркивает он.

Экономист назвал четыре главных «заблуждения» инвесторов в отношении болезни. Эти ошибочные предположения, по его словам, привели к тому, что в конце января, несмотря на распространение заболевания, фондовые рынки США выросли до новых максимумов.

«Становится очевидно, что это глобальная пандемия, а не сосредоточенная в Китае эпидемия. Мы также по-прежнему не знаем, сколько стран в Азии и других частях планеты столкнется с острыми вспышками — скорее всего, таких будет еще много», — пишет Рубини.

«Идея о том, что пик влияния на экономику будет достигнут до конца первого квартала, выглядит очень ненадежной», — указывает Рубини.

«Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые и развивающиеся рынки, ущерб возрастет», — считает экономист.

По его словам, мировая экономика после победы над вирусом не начнет резко расти.

«Даже если китайское производство уменьшается всего на 2% в первом квартале, это сокращение на 8% в годовом выражении. Вера в способность экономики Китая расти на 4% за квартал «героически оптимистична», — заявил экономист.

Рубини добавляет, что «уверенность мирового бизнеса также ослабнет».

«В прошлом году компании снижали капитальные затраты, так как топ-менеджеры ждали, пока исчезнут риски, связанные с торговой войной США и Китая, а также с Brexit. С частичным исчезновением этих остаточных рисков капитальные расходы будут откладываться и дальше из-за стремления подождать и увидеть, насколько острым и масштабным будет распространение вируса».

Не стоит рассчитывать на государственных регуляторов, которые бы защитили рынки от последствий коронавируса, говорит он.

«Ожидание того, что политики быстро придут на помощь, также ошибочно. Фискальные органы будут реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще, если принять во внимание политические и другие ограничения. У центральных банков заканчиваются патроны: насколько еще более негативными могут стать ставки Европейского центробанка, Банка Японии и других?», — задает риторический вопрос Рубини.

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«У американского Федрезерва остается лишь около 1,5 процентного пункта в запасе. Федрезерв, вероятно, отреагирует снижением ставок во втором квартале, что приведет к краткосрочному облегчению на рынке. Но вспышка коронавируса — это прежде всего негативный шок с точки зрения поставок, из-за которого замедляется экономический рост, а также увеличиваются издержки и инфляция. С помощью кредитно-денежной политики урегулировать такое нельзя», — написал Рубини в колонке.

кризис, Нуриэль Рубини, коронавирус
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