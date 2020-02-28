Российские индексы на открытии торгов обвалились на 3,8-4,7%

Биржевые индексы на открытии торгов Московской биржи рухнули на 3,5-4,7%, достигнув значений, отмечавшихся в октябре 2019 года.
Так, индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 4,7%, до отметки 2772,4 пункта. Последний раз индекс был ниже уровня 2800 пунктов 23 октября 2019 года.
Индекс РТС опустился на 3,8% и составил 1331,6 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Ниже отметки 1350 пунктов индекс находился 18 октября 2019 года.
Напомним, что в последние дни фондовые индексы падают по всему миру. Это связно с опасениями инвесторов по поводу того, что правительства не смогут обуздать эпидемию коронавируса.
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