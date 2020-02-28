Коронавирусом уже заболели пять украинцев

За пределами Украины количество украинцев, которые были заражены коронавирусом, достигло пяти человек, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1 в ночь на пятницу.
«У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии — они путешествовали на круизном лайнере — были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус», — сказал Ляшко.
Ранее Ляшко сообщил, что все 4 анализа, которые сдали приехавшие из Италии жители Черновиицкой области, дали отрицательный результат.
«Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные», — написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.
Ляшко добавил, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Вместе с тем, замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.
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