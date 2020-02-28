На фондовых рынках США худшая неделя с 2008 года

Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 27 февраля, закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года.
Об этом сообщает BBC.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 4,42% и оказался на отметке 25766,64 пункта.
Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42% до 2798,72 пункта.
27 февраля это худший день для обоих этих индексов с февраля 2018-го года, а также худшая неделя с 2008 года (падение −11%)
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился до 8566,48 пункта на 4,61% (худший показатель торгов с августа 2011-го года)
Инвесторы продолжают с тревогой наблюдать за темпами распространения по всему миру китайского коронавируса. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.
Ведущие фондовые индикаторы стран Европы также закрылись вчера в сильном минусе.
Британский индекс FTSE 100 упал на 3,37% до 6805,23 пункта, французский CAC 40 — на 3,32% до 5495,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,16% до 12371,11 пункта.
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