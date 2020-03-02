Nike закрыла свою европейскую штаб-квартиру из-за коронавируса

Европейская штаб-квартира американской компании Nike, расположенная в нидерландском городе Хилверсум, закрылась из-за коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агенство ANP.

По данным агентства, решение было принято в связи с тем, что у одного из сотрудников компании был выявлен коронавирус. Речь идет о брате мужчины из Тилбурга, у которого первым в стране был обнаружен вирус.

Здание Nike, в котором работают более 2 тыс. человек из 80 стран, пока закрыто на два дня — понедельник и вторник. Заразившийся сотрудник должен оставаться дома как минимум две недели. Остальные работники компании будут проинформированы во вторник относительно возобновления работы офиса.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, в общей сложности в стране на данный момент выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.