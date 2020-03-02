Вдова Стива Джобса планирует оставить детей без наследства

Вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять своим детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.
«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, — подчеркнула Пауэлл Джобс. — Стив не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», — указала она.
По ее словам, ситуация, при которой небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, «является неправильной и несправедливой». «Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть», — указала Джобс.
У вдовы Джобса, умершего от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года в возрасте 56 лет, осталось трое детей. The New York Times оценивает ее состояние в $27,5 млрд. В 2004 году Пауэлл Джобс основала благотворительную организацию Emerson Collective («Эмерсон коллектив»), которая занимается проектами, направленными, в том числе, на сокращение социального неравенства.
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