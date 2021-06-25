Nike отчиталась о рекордной квартальной прибыли

В четверг компания Nike представила отчетность за четвертый квартал и весь финансовый 2021 год, закончившийся в конце мая. Выручка компании за квартал оказалась рекордной, составив $12,3 млрд. Она выросла почти вдвое в сравнении с тем же кварталом прошлого года и на 21% в сравнении с 2019 годом. Чистая прибыль Nike составила $1,5 млрд против убытка $790 млн годом ранее. За год в целом выручка Nike выросла на 19%, до $44,5 млрд, а чистая прибыль — на 126%, до $5,7 млрд.

Рекордные результаты четвертого квартала связаны с отложенным из-за пандемии спросом на спортивную одежду в США и возвращением покупателей в офлайн-магазины, а также хорошими результатами в Китае. Продажи там за квартал выросли на 17%, до $1,9 млрд, несмотря на ожидание снижения спроса из-за призывов к бойкоту товаров Nike. Такие призывы раздавались из-за заявления компании о том, что она не будет использовать для производства своей продукции хлопок и пряжу из Синьцзян-Уйгурского автономного района. В четверг Nike попыталась еще больше минимизировать возможные проблемы бренда в Китае, заявив, что «Nike — это бренд Китая и для Китая».

Результаты Nike и за год, и за квартал превысили ожидания аналитиков, так что акции компании после публикации отчетности выросли на 12%.