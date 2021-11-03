Nike будет продавать виртуальные кроссовки и одежду

Компания Nike подала сразу несколько заявок на регистрацию в США товарных знаков, которые позволят компании продавать виртуальную брендированную одежду и обувь.
27 и 28 октября Управление по патентам и товарным знакам США получило семь заявок от Nike, которые касаются товарных знаков Nike, Just Do IT, Jordan и Air Jordan, а также их изображений. Как отмечается в заявках, товарные знаки подаются на «загружаемые виртуальные товары, а именно компьютерные программы, изображающие обувь, одежду, головные уборы, очки, сумки, спортивные сумки, рюкзаки, спортивный инвентарь, предметы искусства, игрушки и аксессуары для использования онлайн и в виртуальных мирах онлайн».
Таким образом, Nike готовится к продаже своих товаров в онлайн-играх и онлайн-магазинах. Компания уже сотрудничала с онлайн-играми Fortnite и Roblox, когда игроки могли приобрести брендированные кроссовки и одежду для своих игровых персонажей. Кроме того, Nike ищет сотрудников для работы в этом направлении. Компания недавно разместила объявление о вакансиях виртуального дизайнера обуви и других виртуальных дизайнерских ролей.
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