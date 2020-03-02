WizzAir сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года в связи со снижением спроса из-за коронавируса.
«Wizz Air из-за тенденции снижения спроса на итальянских маршрутах, вызванной появлением вируса COVID-19, выровняла свой график полетов, результатом чего стали значительные отмены на определенных маршрутах в Северную Италию в период с 11 марта по 2 апреля 2020 года», — сообщается на сайте авиакомпании.
Как отмечается, в частности, изменения коснутся рейсов из таких стран как Албания, Австрия, Болгария, Грузия, Венгрия, Литва, Латвия, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Великобритания и Чехия.
Согласно информации Wizz Air, пассажиры, забронировавшие билеты на отмененные рейсы будут информированы и размещены на альтернативных маршрутах.
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