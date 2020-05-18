Уже четыре авиакомпании назвали даты возобновления полетов в Украину

О возобновлении полётов в Украину в июне и июле 2020 года уже объявили 4 авиакомпании: Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.
Об это сообщает avianews.com.
«Авиакомпании постепенно сообщают о своих планах по возобновлению рейсов в Украину... Наличие рейса в списке не означает, что он будет выполнен. Это связано с тем, что авиакомпании декларируют свое желание летать по конкретным маршрутам, однако государства могут сохранять ограничения на полеты. Украина до сих пор не определила дату, когда разрешит выполнять регулярные международные рейсы и в какие странами», — говорится в сообщении.
Авиакомпания Czech Airlines объявила о старте регулярных ежедневных рейсов Прага-Киев с 3 июня и о старте регулярных рейсов Прага-Одесса с 4 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам.
Также, с 1 июня авиакомпания Lufthansa планирует возобновить регулярные рейсы Франкфурт-Киев до трех раз в неделю. Продажа билетов открыта на рейсы в июне по понедельникам, средам и пятницам.
С 21 июня авиакомпания Swiss планирует осуществлять рейсы Цюрих-Киев с частотой один раз в неделю — по воскресеньям.
В июле авиакомпания Wizz Air планирует открыть базы во Львове и начать летать по семи новым маршрутам из Львова и Харькова.
Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
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