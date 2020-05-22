Wizz Air отменяет все украинские рейсы до 15 июня

Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, сообщил о приостановлении исполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства продлить срок действующих ограничений путешествий.
Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании.
120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.
Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, но это потребует больше времени для выполнения, сообщили в компании. И в этом случае будут иметь право только на 100% возмещения от начального тарифа билета.
Пассажиры, которые осуществляли бронирования туристических агентства, а также через онлайн-туристические агентства — должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.
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