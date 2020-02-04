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Электронный документооборот в Кабмине заработает до 1 июля

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Электронный документооборот в Кабмине заработает до 1 июля

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что полностью по всему правительству и министерствам электронный документооборот заработает до конца первого полугодия.

«Система документооборота состоит из трех больших блоков. Первый блок — это стандартная документация, вроде докладных и служебных записок. Второй большой блок — это кадровая документация, так как она составляет около 40% документооборота. Третий блок — это нормативно-правовые акты», — сказал Дубилет в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, только после того, как все эти блоки будут полностью запущены в электронной форме — тогда можно будет сказать, что это настоящий электронный документооборот.

«До конца февраля мы запустим секретариат правительства и прохождение нормативно правовых актов в других министерствах, а полностью по всему Кабмину — до конца первого полугодия», — заявил министр.

Дубилет также сообщил, что на текущей неделе в тестовом режиме будет запущено прохождение проектов актов полностью в электронной форме на уровне секретариата правительства, а в течение месяца после этого планируется подключить все министерства.

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«Прохождения документа от момента зарождения идеи до момента принятия его на Кабмине все будет полностью в электронной форме, прозрачно, с установленными таймингами и с фамилиями конкретных людей, которые задержали тот или иной акт. Я хочу также выставить это публично на сайт, чтобы каждый гражданин, журналист и активист мог отслеживать этот процесс в режиме реального времени», — добавил он.

Кабмин, электронный документооборот, Дмитрий Дубилет
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