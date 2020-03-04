Шмыгаль хочет пересмотреть бюджет и увеличить соцвыплаты

Укрепление гривны ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев, полагает кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль.
«На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев», — сказал Шмыгаль, выступая в парламенте в среду. Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает«, — отметил он.
Шмыгаль также подверг критике реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.
Он считает необходимым пересмотреть государственный бюджет для увеличения социальных выплат.
«Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев», — сказал он с парламентской трибуны.
Также он выступает за сокращение зарплат министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний.
«Есть расходы, которые мы должны сократить — это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников», — сказал он, выступая в Верховной Раде в среду.
Перед тем о необходимости пересмотра зарплат членам набсоветов госкомпаний говорил президент Владимир Зеленский.
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