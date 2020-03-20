В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. О соответствующем решении Кабмина сообщил его глава Денис Шмыгаль.

«Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях», — написал он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, такие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19».

С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса в Украине введен общенациональный карантин. С 17 марта полностью закрыто пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение внутри страны. До конца карантина приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, а также введено ограничение по численности пассажиров — до 10-20 человек — в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах, вагонах трамвая. По всей стране запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

В настоящее время число инфицированных новым коронавирусом в Украине составляет 27 человек, три человека умерли.