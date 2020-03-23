Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

Напомним, что ранее режим ЧС был введен в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.