Фондовый рынок США открылся ростом после вчерашнего падения

Фондовый рынок США открыл торги ростом в пределах 3%.

Индекс широкого рынка S&P500 вырос на 2,66% до 2819,71 пункта по состоянию на 15:40 по Киеву, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones растет на 2,92% до 24 548,4 пункта, NASDAQ Composite — на 2,68% до 8163,8 пункта.

Накануне вечером американские биржи закрылись падением около 7,5%. Причиной стал обвал нефтяного рынка после выхода России из сделки ОПЕК+.