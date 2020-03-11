Пример для Украины? Что означает отказ Ливана платить по долгам

Ливан впервые в своей истории объявил дефолт по выплате внешнего долга, поскольку страна переживает серьезный финансовый кризис.

Правительство страны отказалось выполнять свои финансовые обязательства по погашению евробондов (еврооблигаций) на сумму $1,2 млрд. Срок исполнения по ним истек 9 марта. Решение кабинета было принято после непродолжительных переговоров между высокопоставленными политиками и представителями банковского сектора в субботу. Этому предшествовали несколько недель ожесточенных дебатов о том, сохранять ли сокращающиеся валютные резервы путем дефолта или поддерживать репутацию безупречного заемщика. При этом в апреле Ливан должен выплатить $700 млн, а в июне — $600 млн.

Как заявил премьер-министр страны Хасан Диаб, государство не может тратить сейчас на погашение задолженности валютные ресурсы, которые нужны на закупку продовольствия и лекарств для населения.

Выплата такой крупной суммы действительно уменьшила бы валютные резервы страны и поставила бы под угрозу импорт базовых продуктов и медикаментов.

Реструктуризация долга

По словам премьера, правительство вступило в переговоры со всеми кредиторами о реструктуризации долгов, что «соответствует национальным интересам». В частности, внимание приковано к переговорам с лондонским управляющим активами Ashmore, который купил достаточно мартовских еврооблигаций, чтобы блокировать попытки Бейрута договориться об облегчении условий погашения.

Ранее местный Кабмин консультировался с делегацией Международного валютного фонда, которая находилась в Бейруте в феврале. Кроме того, ливанские власти обратились за помощью к консалтинговой фирме Lazard. Она занимается услугами по управлению активами и инвестиционно-банковской деятельностью.

Международные эксперты окажут Ливану содействие в проведении реструктуризации госдолга, который достиг $87 млрд (150% ВВП). Долг страны в иностранной валюте составляет $30 млрд. Представители банковского сектора выступают за просьбу помощи у МВФ, утверждая, что это обеспечит международную поддержку и предоставит кредиторам те гарантии, которые они ищут. Однако «Хезболлах», которая вместе со своими союзниками имеет большинство в парламенте, открыто критикует такую инициативу.

На прошлой неделе в партии отвергли «готовые рецепты», которые могут быть навязаны глобальными органами, предостерегая от того, что она называет «иностранной опекой» над экономикой.

Причины кризиса

По словам экспертов, финансовый дефолт Ливана стал результатом ошибочной политики прошлых лет. Вместо реформирования экономики накапливались долги, что породило масштабную коррупцию. Существующая банковская система позволяла получать прибыль незначительному меньшинству, в то время как 40% граждан оказались за чертой бедности.

Глава Кабмина пообещал разработать план реформ, направленных на возрождение производственных секторов экономики, развитие информационных технологий, сферы туризма и услуг. Он также объявил о планах по сокращению государственных расходов и сокращению раздутого банковского сектора.

В четверг 5 марта Кабмин одобрил законопроект о снятии секретности с банковских вкладов всех нынешних и бывших высокопоставленных чиновников и депутатов. Как подчеркнула министр информации Манал Абдель Самад, правительство «сделало первый реальный шаг на пути создания транспарентной системы управления и противодействия коррупции». По ее словам, ни один министр или политик, виновный в расхищении общественных фондов, «не уйдет от ответственности».

Экономическая ситуация

На протяжении большей части последних десяти лет страна покупает больше товаров, чем продает, что привело к отрицательному сальдо платежного баланса при одновременном дефиците бюджета. После массовых протестов и ухода в отставку правительства Саада Харири в октябре ливанский фунт в течение нескольких месяцев терял свою ценность по отношению к доллару.

Отчасти это происходило потому, что банки страны неохотно переводили местные фунты в доллары, что привело к увеличению спроса на американскую валюту. Граждане страны могут снимать со своих счетов из местных банков не более $200 каждые две недели. Обменивать разрешается не более $1 тыс. в неделю. Торговые точки требуют оплаты только наличными. При этом стоимость доллара на черном рынке в полтора раза превышает официальный курс. Кроме того, финансовый кризис нарушил работу коммунальных услуг, жители Ливана регулярно страдают от отключения электричества и водоснабжения.

Выводом страны из кризиса занимается правительство Хасана Диаба, которое получило вотум доверия в парламенте 11 февраля на фоне массовых протестов в центре Бейрута. Как подчеркнул ливанский президент Мишель Аун, программа реформ, предложенная правительством Диаба, предусматривает ряд болезненных для населения мер. По его словам, «Ливану придется заплатить высокую цену за то, чтобы предотвратить коллапс».