В Чехии из-за коронавируса закрылись большинство магазинов и кафе

Большинство ресторанов, кафе и магазинов закрываются в Чехии из-за коронавируса с субботы на предстоящие 10 дней. Такое решение приняло правительство республики, сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

«Ситуация с распространением коронавируса развивается. Мы должны оперативно реагировать на нее, — сказал он. — Нужно, чтобы граждане перестали набиваться в торговые центры». Новая мера эпидемиологической безопасности действует с 06:00 по центральноевропейскому времени (07:00 по Киеву) субботы.

Правительство сделало исключение для ряда продуктовых магазинов, аптек, магазинов косметики и бытовой электроники, хозяйственных, дезинфицирующих средств, небольших зоомагазинов и магазинов по продаже корма для домашних животных, бензозаправок, газетных и табачных киосков, а также оптики и магазинов медицинских товаров. Открыты химчистки и прачечные. На предприятиях под усиленным наблюдением санэпидемстанций могут действовать столовые для рабочих и служащих.

Кроме того, разрешается продажа готовой еды фастфуд. При этом посетители не допускаются внутрь помещений. Торговля осуществляется исключительно через специально оборудованные окна выдачи заказов.

В Чехии, где действует режим чрезвычайной ситуации, к настоящему моменту выявлено 150 заразившихся коронавирусом. Минздрав сообщил о первых инфицированных 1 марта.