Чехия вышла на первое место в мире по числу смертей от СОVID-19 в пересчете на численность населения

Чехия по количеству смертей в результате заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в пересчете на численность населения вышла на первое место в мире. Об этом сообщила в четверг газета Mlada fronta DNES.
В течение последних двух недель в стране с населением 10,67 млн граждан умерли 26 больных с COVID-19 на каждые 100 тыс. жителей. Второе место в рейтинге принадлежит Словении — 23 смерти от этого заболевания в пересчете на 100 тыс. жителей за прошедшие 14 дней. На третьем месте находится Венгрия с 22 летальными исходами.
В Чехии за время пандемии на каждые 100 тыс. жителей приходится 222 смерти от COVID-19. Более высокий показатель из всех стран мира только у Сан-Марино, где число летальных исходов составило за этот период 227.
Министерство здравоохранения Чехии сообщило ранее в четверг, что число умерших в стране в результате вызываемого коронавирусом заболевания достигло 24 117. За последние сутки в республике умерли 215 больных с диагнозом COVID-19.
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