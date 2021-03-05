Чехия просит страны Европы о помощи в лечении пациентов с COVID-19

Власти Чехии обратились к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой оказать им помощь в связи с быстрым ростом числа госпитализаций среди заболевших коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чешский Минздрав.
"Огромное число новых пациентов, заразившихся коронавирусом, усилило давление на систему здравоохранения, количество госпитализаций растет", - указали в ведомстве.
За минувшие сутки в Чехии выявили 15,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. 187 человек скончалось.
Чехия не единственная европейская страна, чья система здравоохранения оказалась перегружена из-за пандемии коронавируса. Накануне сообщалось, что Словакия начала отправлять в другие странны заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация.
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