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МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца августа

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МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца августа

Авиакомпания МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца августа.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Сейчас из-за продления указанных запретов (относительно свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины — ред.) авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы. К концу августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку ( GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев — Амстердам (АMS) — Киев, Киев — Лондон (LGW) — Киев, Киев — Париж (CDG) — Киев, Киев — Торонто (YYZ) — Киев, Киев — Ницца (NCE) — Киев, Киев — Дубай (DXB) — Киев, Киев — Стамбул (IST) — Киев, Одесса — Стамбул (IST) — Одесса, Киев — Тель-Авив (TLV) — Киев, Одесса — Тель Авив (TLV) — Одесса, Киев — Милан (MXP) — Киев, Киев — Неаполь (NAP) — Киев, Киев — Мюнхен (MUC) — Киев, Киев — Ереван (EVN) — Киев, Киев — Мадрид (MAD) — Киев; Киев — Каир (CAI) — Киев.

Изменения частот состоятся на таких маршрутах: Киев — Лондон (LGW) — Киев — из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа; Киев — Ницца (NCE) — Киев — оборотные рейсы каждую субботу; Киев — Торонто (YYZ) — Киев — планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа; Киев — Милан (MXP) — Киев — оборотные рейсы еженедельно; Киев — Неаполь (NAP) — Киев — оборотные рейсы каждую субботу; Киев — Дубай (DXB) — Киев — по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа; Киев — Стамбул (IST) — Киев — каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.

Также сообщается, что рейсы Киев — Тель-Авив (TLV) — Киев — каждый четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев — Мадрид (MAD) — Киев — по пятницам в период 07-28 августа и с дополнительной частотой 31 августа.

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МАУ также сообщает, что внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

«В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев — в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели», — отмечают в авиакомпании.

МАУ, коронавирус
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