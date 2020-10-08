МАУ с 12 октября запрещает ношение респираторов на своих рейсах

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 12 октября 2020 года обновляет меры безопасности для пассажиров и экипажа на рейсах.
Как сообщила пресс-служба авиакомпании в четверг, в частности, с указанной даты ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет. Кроме того, запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, «поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправлено выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни».
При этом МАУ отмечает, что защитные маски разрешается не использовать при условии, если пассажир имеет трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья ему не рекомендовано носить маску.
«В данном случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, такие стандарты и процедуры безопасности внедряются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.
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