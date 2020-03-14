Клуб «Фиорентина» объявил еще о двух заболевших коронавирусом футболистах

«Фиорентина» объявила, что еще два игрока команды заболели коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба итальянской серии А.
Положительный тест сдали итальянский нападающий Патрик Кутроне, арендованный у английского «Вулверхэмптона», и аргентинский капитан команды Херман Пеццелья. Также коронавирусом заразился физиотерапевт «Фиорентины» Стефано Дайнелли.
Общее количество заболевших коронавирусом футболистов клуба достигло трех. Ранее инфекцией заразился сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович.
Первым футболистом серии А, заболевшим коронавирусом, ранее на этой неделе стал защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани. Также заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.
Проведение серии А было приостановлено 11 марта. Дата возобновления первенства будет объявлена позднее.
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