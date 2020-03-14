В Испании за сутки заболели 1,5 тысячи человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Испании достигло 5753. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства. По его сведениям, 517 человек выздоровели.

Учитывая новые данные властей автономного сообщества Мадрид, число умерших из-за заболевания превысило 180. Больше всего инфицированных выявлено именно в этом испанском регионе — 2940. В пятницу днем Минздрав Испании проинформировал о 4209 заболевших и 120 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Ранее власти ряда испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.

В субботу правительство Испании одобрит введение режима повышенной готовности, что позволит властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Это второй раз в истории Испании, когда власти страны вводят режим повышенной готовности.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В Украине зарегистрированы 3 случая заражения, один человек умер.