В Испании за сутки заболели 1,5 тысячи человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Испании достигло 5753. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства. По его сведениям, 517 человек выздоровели.
Учитывая новые данные властей автономного сообщества Мадрид, число умерших из-за заболевания превысило 180. Больше всего инфицированных выявлено именно в этом испанском регионе — 2940. В пятницу днем Минздрав Испании проинформировал о 4209 заболевших и 120 жертвах.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Ранее власти ряда испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.
В субботу правительство Испании одобрит введение режима повышенной готовности, что позволит властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Это второй раз в истории Испании, когда власти страны вводят режим повышенной готовности.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В Украине зарегистрированы 3 случая заражения, один человек умер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016