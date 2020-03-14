Предварительно борт с украинцами вылетит в воскресенье из итальянского Тревизо

Планируется, что самолет с украинцами, заблокированными на границе между Италией и Словенией, вылетит из итальянского города Тревизо, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«На завтра у нас запланирован специальный рейс из города Тревизо... Граждане, которые оказались в изолированном состоянии, потому что находятся недалеко от Словении, не имеют возможности выехать, потому что фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс. Сегодня было принято соответствующее решение на заседании правительства», — сообщил он на брифинге в субботу в Кабинете министров.

При этом он подчеркнул, что бортом будут доставлены не только заблокированные на границе со Словенией украинцы. " Предварительно это будет во второй половине дня после обеда: время еще согласовывается... Мы хотим не только 110 или 111 граждан Украины забрать, а больше«, — сказал он, добавив, что прибудет самолет в «Борисполь».

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что точное количество украинцев, которые хотят возвратиться из Италии, будет известно к 17 марта. «За последние два дня мы фиксируем увеличение регистрации и обращений. Но сейчас люди еще немного находятся в таком хаотическом состоянии: принимают решение, выезжать или нет. Мы будем иметь точные цифра по состоянию на 17 число».

Как сообщалось, группа украинцев (101 человек) оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.