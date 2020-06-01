В Кабмине анонсировали возобновление авиасообщения

С 15 июня в Украине будут возобновлены международные и внутренние регулярные авиаперелеты. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
При этом он допустил, что внутреннее авиасообщение может быть восстановлено немного раньше. «Сейчас тоже над этим работаем», — отметил Криклий.
По словам министра, в первую очередь Украина возобновит полеты по наиболее популярным туристическим направлениям — в Турцию, Грузию, Грецию и на Кипр. Криклий добавил, что перелеты открываются исходя из двух условий: эпидемиологической ситуации в другой стране и открытия ее границ для украинцев.
Министр также заявил, что на первоначальном этапе точно не возобновится авиасообщение с Италией и Испанией.
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