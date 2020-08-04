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Криклий просит Кабмин разрешить высадку пассажиров поездов в «красной зоне»

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Криклий просит Кабмин разрешить высадку пассажиров поездов в «красной зоне»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обратился к правительству с инициативой разрешить остановки поездов во время карантина в «красных зонах» исключительно для высадки пассажиров.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в эфире Общественного радио.

«Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, разумеется, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к такой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановление сделают», — отметил Криклий.

Он подчеркнул, что когда поезд приближается к красной зоне и высадки — посадки пассажиров не будет, то пассажиров нужно предупреждать заранее.

Напомним, 1 августа Криклий заявил, что АО «Укрзализныця» с 3 августа отменяет остановки поездов в Луцке и Тернополе из-за усиления карантинных мер. Кроме того, 3 августа Укрзализныця сообщила о том, что отменяет продажу билетов на поезда в Луцк и Тернополь и в обратных направлениях на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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31 июля на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З: к «красному» отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Владислав Криклий, коронавирус
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