Войти
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
позиция
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток
официально
Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

официально
RSS

АМКУ проведет расследование по факту повышения МАУ цен на билеты

99
АМКУ проведет расследование по факту повышения МАУ цен на билеты

Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование по факту обращения граждан относительно повышения авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

«В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик — МАУ — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса „Лондон-Киев“ на 15 марта стоит 24 тыс. грн, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.», — об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он также от метил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

Хмельницкий также попросил граждан, которые стали свидетелями подобных действий авиакомпании МАУ и других авиакомпаний в последние дни, предоставить информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ.

Читайте также: Глава Минздрава предлагает ограничить работу кофе и ресторанов

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса Covid-19 власти Украины призвали граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено.

АМКУ, МАУ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 марта 2020
Суббота, 14 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016