Глава Минздрава предлагает ограничить работу кофе и ресторанов

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает при первом осложнении эпидемической ситуации рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания.

Об этом он сказал в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который разрабатывается в Министерстве здравоохранения, сообщает пресс-центр МОЗ.

«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом», — заявил он.

«Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», — сказал министр.