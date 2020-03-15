Глава Минздрава предлагает ограничить работу кофе и ресторанов

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает при первом осложнении эпидемической ситуации рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания.
Об этом он сказал в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который разрабатывается в Министерстве здравоохранения, сообщает пресс-центр МОЗ.
«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом», — заявил он.
«Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», — сказал министр.
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