Зеленский пообещал бизнесу кредиты, а пенсионерам доплату в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Национального банка Украины, Минфина, государственных и коммерческих банков «карантинную программу» кредитов для малого и среднего бизнеса и налоговых изменений.
«В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков — „карантинную программу“ для кредитов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого граждане, получающие пенсию меньше 5 тыс. грн, должны получить доплату в размере 1 тыс. грн», — сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также предлагает Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими партнерами о предоставлении помощи стране для преодоления последствий коронавируса.
«Министерству финансов — провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса», — сказал он.
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