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Россия разгоняет в Европе фейки про коронавирус

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Россия разгоняет в Европе фейки про коронавирус

Прокремлевские средства массовой информации развернули кампанию по дезинформацию, распространяя неверные данные о том, как страны Запада борются с распространением коронавируса. Как сообщает Financial Times, такие данные содержатся в закрытом докладе ЕС, который создан 16 марта.

Его авторы считают, что целью кампании является распространение паники и страха, попытка разделить европейское общество. Собеседник FT в Брюсселе при этом утверждает, что стремление создателей фейков подорвать веру в эффективность медицинских организаций может помешать эффективной борьбе с эпидемией в Европе.

Основными распространителями дезинформации, по словам авторов доклада, являются аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о протестах «желтых жилетов» во Франции, а теперь оставляют сообщения о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В их сообщениях инфекция предстает как искусственная болезнь, превращенная в оружие.

Также в этих аккаунтах распространяются апокалиптические истории, в которых основными виновниками происходящего называются капиталисты, получающие выгоду от эпидемии. Также в них рассказывается о том, «насколько успешно справляется с коронавирусом Россия под руководством Владимира Путина».

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О причастности России к распространению фейков в конце февраля сообщала газета Guardian со ссылкой на американских чиновников. Тогда речь шла о том, что авторы сообщений в некоторых аккаунтах пытались подорвать доверие к органам власти в США.

Россия, фейки, коронавирус
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