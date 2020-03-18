Депутат Шахов признал, что заболел коронавирусом

Народный депутат из группы «Доверие» Сергей Шахов, узнавший о своем подтверждающем коронавирус диагнозе по телефону, ожидает официальный документ из государственного медицинского учреждения.
«Сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что типа подтверждается коронавирус... Если Шахов болен на коронавирус и я получу документ из лаборатории государственной, что все ж таки я заболел, нет вопросов буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом», — сказал Шахов в среду днем в стриме на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, недомогание он ощутил три дня назад. Шахов отметил, что у него поднялась температура до 38 градусов, он вызвал врачей и сдал анализы на грипп, которые дали отрицательный результат.
«Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи ответили, что нет. Это была больница „Добробут“. Вызвал на второй день врачей специально, чтобы проверили мои легкие, температуру... В этой ситуации... малина, лимон, и сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала», — рассказал депутат.
По словам Шахова, он настоял, чтобы у него взяли анализ на коронавирус, и только в среду ему позвонили и сообщили о результатах.
Нардеп сообщил, что в настоящее время находится дома на карантине, «никого не подпускаю к себе».
Вместе с тем, Министерство здравоохранения в среду днем сообщило, что «среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 является народный депутат Украины».
«Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции», — сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациента госпитализируют.
«Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним», — подчеркивают в МОЗ и добавляют, что народный депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020г отсутствовал.
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