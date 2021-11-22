Нардепу Шахову вручили подозрение

Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату VIII и IX созывов о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.
«Он не внес в декларацию: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости», — сообщает пресс-служба НАБУ в своем Telegram.
Правоохранители отметили, что в целом это состояние более чем на 59,5 млн грн.
Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение подписано генеральным прокурором.
Согласно информации на сайте Бюро, следствие установило, что также нардеп не внес в декларацию лицо, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей.
«Отметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст.366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию», — сказано в сообщении.
Как сообщают СМИ, речь идет о депутате Сергее Шахове (група «Довира»).
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