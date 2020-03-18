Один из депутатов Рады заразился коронавирусом

Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура проинформировал, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом Covid-19.
«Оперативная справка Министерства здравоохранения, которую мне дали, официальная справка, которую мне дали — вирус уже подтвержден у этого народного депутата», — сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду в Киеве.
Он не озвучил имени заразившегося нардепа. При этом источники Капитала сообщают, что это нардеп из депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов.
В свою очередь пресс-служба аппарата Верховной Рады на странице в Фейсбуке сообщила, что народный депутат и член группы «Доверие» Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.
«В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в обнародованном в среду днем сообщении.
Сам Шахов в комментарии интернет-изданию «Страна.ua» опроверг, что болен коронавирусом.
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