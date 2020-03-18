Ключевые американские индексы рухнули при открытии торгов

Ключевые американские индексы снизились на 5-6% при открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 6,04% и опустился до отметки 19954,11 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 5,43%, до 2391,81 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 4,99%, до уровня 6968,53 пункта.

Падение индексов связано с сохраняющейся угрозой распространения в США и в мире нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 6496, умерли по меньшей мере 114 человек.