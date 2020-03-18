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СБУ задержала 6 человек за распространение фейков о коронавирусе

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СБУ задержала 6 человек за распространение фейков о коронавирусе

В течение нескольких дней Служба безопасности Украины пресекла деятельность шестерых лиц, распространяющих в интернете ложную информацию о ситуации в Украине из-за распространения коронавируса Covid-19, сообщает пресс-центр СБУ.

«Специалисты СБУ по кибербезопасности отмечают, что в связи с введением ряда ограничительных мер для предотвращения распространения болезни и минимизации ее последствий активизировали деятельность и пропагандисты сепаратизма. Пользуясь ситуацией, злоумышленники будоражат панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации», — сказано в сообщении.

Так, деятельность одного из таких интернет-провокаторов была прекращена в Одессе. Злоумышленник не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины, что является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас провокатору объявлено о подозрении, решается вопрос о применении к нему ограничительных мер.

«В течение нескольких последних дней СБУ вместе с Нацполицией к административной ответственности за манипуляцию и попытки дестабилизации общественной обстановки привлечены еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.

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Кроме того, СБУ заявляет о большом количестве деструктивных сообществ на различных информационных площадках и появление ложных публикаций в российских СМИ.

«Сейчас принимаются меры по блокированию их деятельности и привлечению провокаторов к ответственности», — добавили в ведомстве.

СБУ, коронавирус
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Среда, 18 марта 2020
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