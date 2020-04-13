СБУ уже поймала 154 человека, распространявших фейки о коронавирусе

Служба безопасности Украины в период действия карантина в связи с пандемией COVID-19 установила 154 человека, которые распространяли фейки о коронавирусе, заблокировано более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. человек, сообщает пресс-центр СБУ.

«Киберспециалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент, который в основном распространяется с российского информационного пространства — он направлен на создание искусственной паники, содержит призывы к нарушению условий карантина», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В частности, среди выявленных 154 человек, распространявших фейки о коронавирусе — 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны.

«Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. В отношении них следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», — информируют в СБУ.

Информация по остальным 146 людям, распространявшим неправдивую информацию, передана в Национальную полицию Украины. Треть из этих людей, как отмечают в СБУ, уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

В спецслужбе напоминают, что ранее глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на 3 года.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравниваются к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продлении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно — сохраним безопасность государства в целом», — подчеркнул Баканов.