СБУ открыла дела против шести компаний за некачественные средства защиты для медиков

Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения.

Об этом речь шла на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Президент «не согласился с тем, что украинские больницы сейчас обеспечены всем необходимым в достаточном количестве».

«Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков — вообще 4%, костюмов биозащиты — 51%. Следовательно, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%», — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что правительство поставило перед собой задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

По данным СБУ, открыты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. «Среди прочего — не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и т.д.» — уточнили в ОП.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил сформировать в больницах первой волны запас средств индивидуальной защиты из расчета на три месяца. Вместе с тем Глава правительства подчеркнул, что товары украинского производства должны быть приоритетом в госзакупках. Он также поручил Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. По его словам, все требования к производителям должны быть унифицированы.